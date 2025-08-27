Представлены мячи мужской и женской ЛЧ-2025/26. Они вдохновлены ночным небом, космосом и северным сиянием

УЕФА представил мячи Лиги чемпионов-2025/26.

Союз европейских футбольных ассоциаций показал мячи, которыми команды будут играть на общем этапе в мужской и женской Лиге чемпионов.

Оба мяча созданы компанией Adidas: для мужской ЛЧ – с синими и золотыми элементами, для женской – с зелеными и фиолетовыми.

«Мяч мужской Лиги чемпионов, который появится на поле 27 августа, в рамках раунда плей-офф, вдохновлен ночным небом. Мяч женской Лиги чемпионов вдохновлен далеким космосом и северным сиянием. Оба мяча отдают дань уважения звездам Лиги чемпионов, направляющимся в Будапешт и Осло, города, которые примут финалы в мае.

Дизайн обоих мячей включает в себя культовые звезды Лиги чемпионов, вытисненные на белом фоне и вдохновленные уникальными небесными мотивами», – говорится в сообщении УЕФА .

Изображение: uefa.com