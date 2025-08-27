  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Представлены мячи мужской и женской ЛЧ-2025/26. Они вдохновлены ночным небом, космосом и северным сиянием
Фото
35

Представлены мячи мужской и женской ЛЧ-2025/26. Они вдохновлены ночным небом, космосом и северным сиянием

УЕФА представил мячи Лиги чемпионов-2025/26.

Союз европейских футбольных ассоциаций показал мячи, которыми команды будут играть на общем этапе в мужской и женской Лиге чемпионов. 

Оба мяча созданы компанией Adidas: для мужской ЛЧ – с синими и золотыми элементами, для женской – с зелеными и фиолетовыми.

«Мяч мужской Лиги чемпионов, который появится на поле 27 августа, в рамках раунда плей-офф, вдохновлен ночным небом. Мяч женской Лиги чемпионов вдохновлен далеким космосом и северным сиянием. Оба мяча отдают дань уважения звездам Лиги чемпионов, направляющимся в Будапешт и Осло, города, которые примут финалы в мае.

Дизайн обоих мячей включает в себя культовые звезды Лиги чемпионов, вытисненные на белом фоне и вдохновленные уникальными небесными мотивами», – говорится в сообщении УЕФА.

Изображение: uefa.com

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
женский футбол
logoЛига чемпионов УЕФА
logoстиль
Лига чемпионов УЕФА среди женщин
logoУЕФА
logoadidas
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» показал 3-й комплект формы – черный с бело-синей отделкой и ретроэмблемой. Он отсылает к победам 2005 года
4521 августа, 08:18Фото
«Бавария» представила черную третью форму для ЛЧ – от Adidas с логотипом 1920-х годов
202 августа, 09:20Фото
Форма женского «Зенита» впервые отличается от мужской команды. Основа дизайна – узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея
2126 июля, 10:01Фото
Чеферин не посетил ни одного матча КЧМ, а УЕФА не освещал турнир. В союзе беспокоятся из-за влияния ФИФА на клубный футбол и конкуренции КЧМ с ЛЧ (The Athletic)
713 июля, 17:23
Главные новости
Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Манчестер Юнайтед» против «Гримсби», «Эвертон» сыграет с «Мэнсфилдом»
1313 минут назад
Генич о Карпине: «У Алонсо в Леверкузене поначалу не получилось, а в итоге стал чемпионом. И есть ощущение, что «Динамо» нужен вратарь, Лунев что-то растрынделся про совмещение»
2133 минуты назад
Смолов о жесте Глушенкова: «У меня нет ощущения, что Макс токсичный, когда играет и счастлив. Это нормально, когда человек недоволен, что не выходит на поле»
234 минуты назадВидео
Мусаев про 4:2 с «Сочи»: «Краснодар» при 2:0 упустил инициативу, позволил забить два мяча во 2-м тайме, что непозволительно»
249 минут назад
Морено перенес гипертонический криз во время матча с «Краснодаром». Тренера «Сочи» увезли в больницу
1450 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА в гостях у «Балтики», «Краснодар» забил 4 гола «Сочи», «Динамо» Москва уступило «Крыльям» по пенальти
78250 минут назадLive
«Краснодар» забил 4 гола или больше в четырех матчах подряд
10сегодня, 17:37
ЦСКА отдаст Гайча в бесплатную аренду в «Крылья Советов» до конца сезона. Самарцы будут платить чуть меньше половины зарплаты – 3,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
13сегодня, 17:37
«Краснодар» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 21:3. Дальше – ЦСКА
9сегодня, 17:30
Восстановление Беллингема после операции на плече идет хорошо. Хавбек «Реала» хочет вернуться до октябрьской паузы на сборные, но клуб предпочитает действовать осторожнее (As)
3сегодня, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Дешам о Рабьо в сборной Франции: «Хорошо, что он сможет быть с нами в двух важных матчах. К понедельнику его ситуация в «Марселе» прояснится – нелегко справляться, когда все становится достоянием СМИ»
4 минуты назад
«Милан» наводит справки о Нкунку. Хавбек готов покинуть «Челси»
45 минут назад
«Байер» сделал 1-е предложение по Квинтену Тимберу. «Фейеноорд» оно «не впечатлило» (Voetbal International)
6 минут назад
Чемпионат Испании. «Сельта» примет «Бетис» в вынесенном матче 6-го тура
сегодня, 08:59
Кубок Германии. 1-й раунд. «Бавария» сыграет с «Веэном»
2013 минут назад
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. «Бранн» разгромил кипрский АЕК, в четверг ПАОК примет «Риеку», «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив
115 минут назад
Нагельсманн не вызвал Сане в сборную Германии из-за перехода в «Галатасарай»: «Теперь Лерой в более слабой лиге, жду от него определенной статистики»
220 минут назад
Пау Виктор об уходе из «Барсы»: «Мне нужно было играть и расти. Флику приходилось концентрироваться на 11-13 игроках. Но он был для нас как отец – очень внимателен ко всем»
21 минуту назад
«ПСЖ» согласен отдать Коло-Муани в аренду в «Юве» за 5 млн евро с обязательным выкупом за 55 млн. Клубы обсуждают структуру бонусов и условия активации обязательства
421 минуту назад
«Гримсби Таун» – «Манчестер Юнайтед». Шешко и Кунья выйдут с первых минут. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1430 минут назад