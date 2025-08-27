Санчо отказал «Роме» из-за отношений с рэпершей Saweetie. Вингер «МЮ» может переехать в США (La Gazzetta dello Sport)

Названа неожиданная причина отказа Джейдона Санчо от перехода в «Рому».

Ранее стало известно , что вингер «Манчестер Юнайтед » окончательно отказал римскому клубу.

По информации La Gazzetta dello Sport, «джаллоросси» предлагали игроку контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год, сумма комиссионных для агента была согласована. Стоимость трансфера могла составить 23 миллиона евро.

Однако футболист отверг эту возможность из-за отношения с американской рэп-исполнительницей Saweetie. Утверждается, что в последнее время англичанин ездит в США (в разные города, где выступает Saweetie) по меньшей мере три раза в месяц. Их роман начался в декабре прошлого года.

Есть вероятность, что Джейдон откажется от продолжения карьеры в Европе ради переезда в Америку.