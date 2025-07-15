«Барыс» за 2 млрд рублей могут продать российской компании. Команда проиграла 54 из 68 матчей в прошлом сезоне КХЛ (Артур Хайруллин)

Российская компания может приобрести казахстанский «Барыс».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Ходит слух, что «Барыс» могут продать крупной российской компании за 2 миллиарда рублей», – написал журналист.

Ранее появилась информация , что банк Kaspi может выделить «Барысу » 300 миллионов рублей, чтобы пригласить иностранных тренеров и игроков.

По законам Казахстана нельзя оплачивать контракты легионеров из государственных средств.

В прошлом сезоне команда из Астаны проиграла 54 из 68 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , набрав 35 очков и заняв 12-е место в таблице Восточной конференции.