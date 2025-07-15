Дегтярев о Fan ID: «Число нарушений порядка снизилось на 17,1%, а посещаемость выросла почти на 19%. Делается акцент на комфортную, семейную атмосферу на трибунах»

Михаил Дегтярев заявил, что Fan ID помогает поддерживать порядок на стадионах.

Во вторник в Москве проходит итоговое заседание коллегии министерства спорта России.

«Параллельно развивается система идентификации болельщиков (СИБ). С 2022 года оформлено более 2,5 миллиона карт, только за 2024 год – свыше 900 тысяч, включая 190 тысяч детских. Более 135 тысяч карт выданы дистанционно, услуга доступна в 81 регионе и на временных пунктах у стадионов.

Это дало эффект: число нарушений порядка на спортивных мероприятиях снизилось на 17,1%. При этом посещаемость выросла почти на 19% – до 2,4 млн зрителей. Среди них 18% – дети, 7% – граждане старше 55 лет. Делается акцент на комфортную, семейную атмосферу на трибунах. Порядок на стадионах – то, что нам нужно», – сказал министр спорта России.