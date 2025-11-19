Гусев станет главным тренером «Динамо» в случае 4 побед подряд. Шахина в клубе не будет (Legalbet)

Ролану Гусеву нужно победить четыре раза подряд.

Ролан Гусев может стать главным тренером «Динамо » при определенных условиях.

После ухода Валерия Карпина экс-полузащитник ЦСКА был назначен исполняющим соответствующие обязанности.

По информации Legalbet, Гусев может быть утвержден в качестве главного тренера в том случае, если «Динамо» обыграет всех четырех соперников до зимней паузы. Среди них – «Динамо» Махачкала, «Зенит», «Ахмат» и «Спартак».

Также отмечается, что экс-тренера «Боруссии» Дортмунд Нури Шахина, сейчас тренирующего «Истанбул », в московской команде не будет.