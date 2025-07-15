Квотербек НФЛ отстранен от работы тренером в школе из-за финансовой помощи игрокам

Бывший квотербек НФЛ Тедди Бриджуотер временно отстранен от должности главного тренера школьной команды «Майами Нортвестерн», несмотря на то, что в 2024 году выиграл с ней чемпионат штата.

Причиной стало признание самого Бриджуотера: он оплачивал поездки игроков на Uber, предматчевые обеды и восстановительные процедуры, а также просил болельщиков команды помочь покрыть эти расходы в 2025 году.

Тренер еженедельно тратил около $700 на Uber для игроков, $2 200 на питание и $1 300 на восстановительные услуги. Большинство учащихся этой школы — из малообеспеченных семей.

Хотя отстранение формально объясняется нарушением правил, сам поступок вызвал сочувствие в соцсетях.

32-летний Бриджуотер завершал прошлый сезон в составе «Детройт Лайонс», ранее также выступал за «Миннесота Вайкингс», «Нью-Орлеан Сейнтс», «Каролина Пэнтерс», «Денвер Бронкос» и «Майами Долфинс».