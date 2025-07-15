Вендел вылетел в Россию с третьей попытки. Хавбек «Зенита» завтра прилетит в Петербург транзитным рейсом («СЭ»)
Вендел вылетел в Россию лишь с третьей попытки.
По информации «Спорт-Экспресса», бразильский полузащитник, пропустивший предсезонную подготовку «Зенита», должен прибыть в Санкт-Петербург транзитным рейсом днем 16 июля.
Отмечается, что Вендел вылетел в Россию только с третьей попытки – хавбек пропустил два рейса, имея на руках авиабилеты.
Ранее «Ботафого» по общему соглашению с «Зенитом» расторг контракт с Венделом, который должен был перейти в бразильский клуб летом.
Алексей Батраков
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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