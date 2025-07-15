Вендел вылетел в Россию с третьей попытки. Хавбек «Зенита» завтра прилетит в Петербург транзитным рейсом («СЭ»)

Вендел вылетел в Россию лишь с третьей попытки.

По информации «Спорт-Экспресса», бразильский полузащитник, пропустивший предсезонную подготовку «Зенита», должен прибыть в Санкт-Петербург транзитным рейсом днем 16 июля.

Отмечается, что Вендел вылетел в Россию только с третьей попытки – хавбек пропустил два рейса, имея на руках авиабилеты.

Ранее «Ботафого» по общему соглашению с «Зенитом » расторг контракт с Венделом , который должен был перейти в бразильский клуб летом.