Соревнования ЧМ по плаванию на открытой воде в Сингапуре вновь перенесли из-за качества воды

Соревнования ЧМ по плаванию на открытой воде вновь перенесли из-за качества воды.

Об этом сообщила пресс-служба международной федерации (World Aquatics). Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре.

На 16 июля запланированы мужской и женский старты на 10 км. Первый перенесен с 2:30 на 8:00 (по московскому времени), второй – с 5:15 на 11:00.

Отмечается, что несмотря на улучшение качества, вода по-прежнему не соответствует нормативам регламента соревнований. Утром перед стартами организаторы проведут дополнительную проверку.

«Регулярный мониторинг и тестирование качества воды продолжатся в течение всего периода соревнований ради обеспечения безопасности спортсменов. Здоровье и безопасность всех участников по-прежнему являются определяющими при принятии всех решений, связанных с соревнованиями», – говорится в сообщении World Aquatics.

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