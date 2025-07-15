Норвежского лыжника Иверсена укусила собака во время пробежки: «Зашивать рану не пришлось, но теперь нужно принимать лекарства»

Норвежского лыжника Эмиля Иверсена укусила собака во время пробежки.

Инцидент произошел во Франции, где 33-летний спортсмен отдыхал после высотных сборов.

«Я был на пробежке с Йоханнесом Клэбо, Никласом Дюрхаугом и [футболистом] Александром Серлотом. И немецкая овчарка вдруг укусила меня за бедро, когда я пробегал мимо.

Я отправился [в травмпункт] осмотреть рану и, к счастью, она оказалась неглубокой. Зашивать не пришлось, но теперь нужно принимать лекарства», – рассказал Иверсен .

Иверсен – четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, серебряный призер Олимпийских игр.