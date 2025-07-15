Норвежского лыжника Иверсена укусила собака во время пробежки: «Зашивать рану не пришлось, но теперь нужно принимать лекарства»
Норвежского лыжника Эмиля Иверсена укусила собака во время пробежки.
Инцидент произошел во Франции, где 33-летний спортсмен отдыхал после высотных сборов.
«Я был на пробежке с Йоханнесом Клэбо, Никласом Дюрхаугом и [футболистом] Александром Серлотом. И немецкая овчарка вдруг укусила меня за бедро, когда я пробегал мимо.
Я отправился [в травмпункт] осмотреть рану и, к счастью, она оказалась неглубокой. Зашивать не пришлось, но теперь нужно принимать лекарства», – рассказал Иверсен.
Иверсен – четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, серебряный призер Олимпийских игр.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
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