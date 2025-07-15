«Встречи присутствуют, но всему свое время». Туктамышева ответила на вопрос, встречается ли она с Гуменником
Туктамышева ответила на вопрос, встречается ли она с Гуменником.
В мае этого года «Спорт-Экспресс» сообщал, что фигуристы состоят в отношениях. Позже они вместе присутствовали в США на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна.
«Ну, когда мы на соревнованиях, мы встречаемся, конечно, видимся. Встречи присутствуют с Петром Гуменником, ха-ха. Но всему свое время», – сказала Елизавета Туктамышева в новом выпуске своей рубрики на Okko Sport.
Гуменник и Туктамышева сфотографировались на льду вместе с Рафаэлем Арутюняном
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Okko
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