«Встречи присутствуют, но всему свое время». Туктамышева ответила на вопрос, встречается ли она с Гуменником

Туктамышева ответила на вопрос, встречается ли она с Гуменником.

В мае этого года «Спорт-Экспресс» сообщал, что фигуристы состоят в отношениях. Позже они вместе присутствовали в США на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна.

«Ну, когда мы на соревнованиях, мы встречаемся, конечно, видимся. Встречи присутствуют с Петром Гуменником , ха-ха. Но всему свое время», – сказала Елизавета Туктамышева в новом выпуске своей рубрики на Okko Sport.

Гуменник и Туктамышева сфотографировались на льду вместе с Рафаэлем Арутюняном