FIG запретила российским гимнастам демонстрировать георгиевскую ленту

Международная федерация гимнастики (FIG) уточнила критерии нейтрального статуса для россиян и белорусов.

В документе от 9 июля 2025-го говорится, что спортсменам из обеих стран запрещено демонстрировать георгиевскую ленту, символы «Z» и «V». Со стороны FIG это будет расценено как поддержка боевых действий на Украине.

Также уточняется, что условием для нейтрального статуса является отсутствие контракта с силовыми и военными структурами России или Беларуси.

При этом в документе нет упоминаний о запрете нейтральным гимнастам участвовать в командных соревнованиях, что ранее было одним из критериев FIG.

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