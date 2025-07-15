Журналист Жуков об отказе Жилиной в переходе: «Ника смирилась, что историю с Олимпиадой-2026 надо отпустить. Сторона фигуристки отказалась от планов на иски в CAS»

Журналист Владислав Жуков поделился инсайдами об отказе Жилиной в переходе.

Сегодня стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял отрицательное решение по вопросу перехода Вероники Жилиной в Азербайджан. В мае Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также не одобрила переход.

Фигуристка, которая тренируется в академии Евгения Плющенко, не выступала на соревнованиях с 2023 года. У нее имеется паспорт Азербайджана.

«Итак, что мне удалось узнать по Веронике Жилиной и решению совета ISU .

Первое и самое главное – Ника продолжит карьеру, и это отличная новость. Были опасения, что отказ сломит спортсменку, но этого не произошло. Она и ее сторона уже некоторое время как понимали, что решение не будет положительным, и морально к нему подготовились. Сейчас Ника тренируется, и это замечательно.

Второе – как мне говорят знакомые из ISU, мотивировочной части решения еще нет. Она должна быть к концу недели. Сейчас трудно однозначно сказать, почему конкретно ей отказали (хотя есть варианты...) Учитывая, что все затраты за 2 сезона были компенсированы ФФККР, а лед ей предоставляла ее частная школа, даже интересно, какой джокер в рукаве был у федерации?

Думаю, со временем узнаем. Но в любом случае Ника смирилась, что историю с ОИ-2026 надо отпустить. Теперь участие в Играх в Милане для нее не центр Вселенной, так скажем.

Третье – сторона Ники отказалась от планов на иски в CAS. Мне достоверно известно, что швейцарские юристы были готовы взяться за этот кейс. И были большие шансы выиграть в судебной инстанции. Но теперь, насколько знаю, Ника и федерация Азербайджана хотят решать этот вопрос только мирно и по-соседски (в условиях сложной политической обстановки).

Как я понимаю, в этом плане могут быть три варианта:

– Оптимистичный. Исполком ФФККР может собраться в экстренном режиме в сентябре – уже после олимпийской квалификации. Это возможно, прецеденты уже были. Но, как мы все понимаем, такое бывает редко.

– Реалистичный. Нику отпустят на очередном исполкоме ФФККР в декабре. В таком случае она все равно не сможет выступать на турнирах под эгидой ISU в конкурсе до сезона-2026/27, но тем не менее хотя бы сможет получать соревновательную практику.

– Пессимистичный. По нему Ника получит релиз на исполкоме ФФККР в мае 2026 года. При этом, насколько мне известно, на данном этапе не предполагается, что ей придется высиживать 2-летний карантин ФФККР.

В любом случае хочется поддержать талантливую фигуристку Нику Жилину. И команду «Ангелов Плющенко» – потому что боролись за свою спортсменку до конца. Это точно положительный кейс на будущее.

Что же до дальнейшей карьеры – сейчас они в принципе становятся чуть дольше. Нике всего 17, у нее все впереди. В будущем, насколько я знаю, она планирует вместе с семьей переехать жить и тренироваться в Азербайджан – так что со временем разговоры о том, что переход взялся из воздуха, утихнут.

Останется лишь то, что она сможет продемонстировать на льду. И здесь все будет зависеть только от нее», – написал Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».