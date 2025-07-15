«Москвич» стал спонсором «Спартака»: «Союз легендарных брендов». Клуб получил 45 автомобилей, логотип компании появится на форме красно-белых

«Спартак» и «Москвич» заключили соглашение о сотрудничестве.

«В сезоне-2025/26 логотип «Москвича» украсит игровую форму красно-белых, символизируя союз двух легендарных брендов, чья история неразрывно связана со столицей.

Сотрудничество под слоганом «Мы в одной команде» предполагает не только визуальное присутствие бренда на игровой форме команды и на стадионе «Лукойл Арена », но и практическую поддержку клуба: «Спартаку » уже переданы 45 автомобилей «Москвич».

Это компактные кроссоверы «Москвич 3», динамичные седаны «Москвич 6», а также долгожданная новинка – флагманский «Москвич 8», продажи которого начнутся в самое ближайшее время.

Партнерство стало возможным при содействии правительства Москвы и лично мэра города Сергея Собянина, который высоко оценил перспективы объединения усилий двух брендов, олицетворяющих богатое наследие и современное развитие столицы», – говорится в заявлении клуба.

Фото: spartak.com