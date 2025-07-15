Жилина об отказе в переходе в Азербайджан: «Очень расстроена, я жила этой мечтой, готовилась. Руки не опускаю, буду ждать, когда меня отпустят»

Вероника Жилина заявила, что расстроена из-за отказа в переходе в Азербайджан.

Сегодня стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU ) принял отрицательное решение по вопросу перехода Жилиной . В мае Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ) также не одобрила переход.

Фигуристка, которая тренируется в академии Евгения Плющенко, не выступала на соревнованиях с 2023 года. В мае стало известно, что Вероника получила паспорт Азербайджана.

«Да, мне действительно отказали в смене спортивного гражданства. Я очень расстроена, я жила этой мечтой, я готовилась, руки не опускаю, буду ждать, когда меня отпустят.

С учетом, что это будет уже третий сезон, когда я не выступаю и вынуждена пропустить. Думаю, что все понимают, как это тяжело морально для любого спортсмена. Спасибо всем, кто поддерживает меня, моей семье, моим тренерам, федерации Азербайджана», – сказала Жилина.

Ученице Плющенко срезали переход в Азербайджан. Минус шанс на Олимпиаду для Жилиной