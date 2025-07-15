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Стадион «Шинника» могут снести для строительства офиса банка – ключевого для гособоронзаказа («Ведомости»)

Стадион «Шинника» могут снести для строительства офиса банка.

На месте арены в центре Ярославля может появиться головной офис ключевого для гособоронзаказа банка – ПСБ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источников, знакомых с ходом обсуждения таких планов.

По мнению собеседника в парламенте региона, реализация проекта может растянуться «лет на пять».

Представитель ПСБ утверждает, что место для размещения нового головного офиса банка еще не определено, решение планируют принять до конца 2025 года.

Стадион «Шинник» рассчитан почти на 23 тысячи мест. В прошлом сезоне ярославский клуб занял в Первой лиге 14-е место.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Ведомости»
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