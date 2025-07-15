Веронике Жилиной отказано в переходе из России в Азербайджан – решение совета ISU
Фигуристке Веронике Жилиной отказали в переходе в Азербайджан.
Об этом сообщил источник «Р-Спорта».
По данным источника, совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял отрицательное решение по вопросу перехода фигуристки.
Жилина тренируется в академии Евгения Плющенко. В мае стало известно, что она получила паспорт Азербайджана.
13 мая исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) также отказал Жилиной в переходе. Фигуристка не выступала на соревнованиях с 2023 года.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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