Веронике Жилиной отказано в переходе из России в Азербайджан – решение совета ISU

Фигуристке Веронике Жилиной отказали в переходе в Азербайджан.

Об этом сообщил источник «Р-Спорта».

По данным источника, совет Международного союза конькобежцев (ISU ) принял отрицательное решение по вопросу перехода фигуристки.

Жилина тренируется в академии Евгения Плющенко. В мае стало известно, что она получила паспорт Азербайджана.

13 мая исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) также отказал Жилиной в переходе. Фигуристка не выступала на соревнованиях с 2023 года.

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