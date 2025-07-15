Минздрав готовит единые инструкции для врачей и психологов по лечению людей с лудоманией. Тесты для диагностики игровой зависимости появятся на сайтах БК

Минздрав разрабатывает единые инструкции для врачей и психологов по диагностике лудомании и лечению людей с игровой зависимостью.

«Что касается отчислений и в целом профилактики, то в ближайшее время мы направим на официальный отзыв еще один законопроект. У нас недавно прошло совещание с коллегами из Минздрава и министерства труда и соцзащиты.

Минздрав в соответствии с рекомендациями комитета готовит клинические рекомендации, единые инструкции для врачей и психологов по всей стране, которые объяснят, как диагностировать, лечить, поддерживать людей с игровой зависимостью.

Такой официальный документ будет утвержден Минздравом в 2027 году. Кроме того, дополнительно в горячую линию министерства по работе психологов была добавлена тема лудомании, чтобы они были готовы в том числе общаться с людьми, которые подвержены этой зависимости, их родственниками.

Также сейчас ведется работа над специальными тестами для диагностики зависимости. Они появятся на порталах Минздрава и сайтах букмекерских контор. И каждый сможет быстро проверить себя и понять, стоит ли обращаться за помощью.

Это то, что у нас уже сейчас в работе», – заявил депутат Госдумы Артем Метелев.

2 млрд в год отдадут букмекеры на борьбу с лудоманией. А как это будет работать?

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