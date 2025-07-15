«Барселона» близка к подписанию спонсорского соглашения с ДР Конго.

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб близок к заключению спонсорского соглашения с Демократической Республикой Конго сроком на четыре года. Согласно условиям сделки, клуб будет ежегодно получать по 11 млн евро, а общая сумма составит 44 миллиона.

На прошлой неделе появилась информация, что министр спорта и развлечений ДР Конго Дидье Будимбу уже несколько недель ведет серьезные переговоры с «Барселоной». Цель – размещение логотипа «RDC, cœur de l’Afrique» («ДР Конго – сердце Африки») на задней части футболок клуба.

Таким образом, «Барселона » последует примеру «Монако», который в июне официально объявил о партнерстве с ДР Конго. Клуб Лиги 1 обязался развивать футбол в африканской стране.

Ожидается, что сделка между ДР Конго и «Барселоной» поспособствует улучшению ситуации с фэйр-плей в Ла Лиге и приближению «блауграны» к показателю 1:1.

Власти ДР Конго обвинили «Арсенал», «Баварию» и «ПСЖ» в «запятнанной кровью сделке» с Руандой: «Тысячи сейчас в западне в Гоме, погибло бесчисленное множество людей. Ваш спонсор ответственен за эти страдания»

Экс-капитан ДР Конго Мулумбу призвал «ПСЖ» отказаться от сделки с Руандой на фоне конфликта в Гоме: «Женщин там насилуют и сжигают в тюрьмах. Ситуация очень тяжелая»