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  • Шкурин из «Легии» отказался ехать на матч с «Актобе». Критикующий Лукашенко форвард опасается, что белорусские власти и службы безопасности Казахстана могут «доставить ему неприятности»
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Шкурин из «Легии» отказался ехать на матч с «Актобе». Критикующий Лукашенко форвард опасается, что белорусские власти и службы безопасности Казахстана могут «доставить ему неприятности»

Илья Шкурин отказался ехать на матч в Казахстан по политическим причинам.

«Легия», за которую выступает бывший нападающий ЦСКА, встретится с «Актобе» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матч завершился победой поляков со счетом 1:0, ответная встреча пройдет в Казахстане 17 июля. 

Как сообщают польские СМИ, белорусский футболист, критикующий работу Александра Лукашенко на посту президента, не поедет на игру по политическим причинам.

Он «опасается, что белорусские власти могут повлиять на службы безопасности Казахстана и доставить ему неприятности».

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Weszlo
logoЛегия
logoАктобе
logoИлья Шкурин
logoвысшая лига Польша
Политика
logoАлександр Лукашенко
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