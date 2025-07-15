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Файзуллаев близок к переходу из ЦСКА в «Истанбул» за 7,5 млн евро и бонусы («Первый спорт»)

Аббосбек Файзуллаев близок к переходу в Турцию.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», «Истанбул» ведет активные переговоры с ЦСКА о трансфере 21-летнего хавбека. Клуб из Стамбула готов выплатить 7,5 миллиона евро одним траншем, в сделку также могут быть включены бонусы.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Файзуллаев провел 27 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Контракт игрока с армейцами действует до следующего года.

С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
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