Файзуллаев близок к переходу из ЦСКА в «Истанбул» за 7,5 млн евро и бонусы («Первый спорт»)

Аббосбек Файзуллаев близок к переходу в Турцию.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», «Истанбул » ведет активные переговоры с ЦСКА о трансфере 21-летнего хавбека. Клуб из Стамбула готов выплатить 7,5 миллиона евро одним траншем, в сделку также могут быть включены бонусы.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Файзуллаев провел 27 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Контракт игрока с армейцами действует до следующего года.

С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .