Файзуллаев близок к переходу из ЦСКА в «Истанбул» за 7,5 млн евро и бонусы («Первый спорт»)
Аббосбек Файзуллаев близок к переходу в Турцию.
Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», «Истанбул» ведет активные переговоры с ЦСКА о трансфере 21-летнего хавбека. Клуб из Стамбула готов выплатить 7,5 миллиона евро одним траншем, в сделку также могут быть включены бонусы.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Файзуллаев провел 27 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Контракт игрока с армейцами действует до следующего года.
С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Алексей Батраков
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
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