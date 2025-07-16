«Челси» может получить на 100 млн фунтов больше от спонсоров благодаря победе на клубном ЧМ и выходу в ЛЧ. Переговоры ведутся с 7-10 брендами

«Челси» стал привлекательнее для спонсоров после победы в клубном ЧМ.

Английский клуб выиграл турнир, разгромив «ПСЖ» в финале (3:0).

Как сообщает The Telegraph, этот успех открыл дорогу к новому контракту с титульным спонсором на футболке, который может принести лондонцам на 100 миллионов фунтов больше по сравнению с предложениями, от которых они отказались год назад.

Также сообщается, что игроки «Челси» получат премии за победу – около 350 000 фунтов каждому.

Год назад «Челси» вел переговоры с двумя компаниями, готовыми платить примерно 40 млн фунтов в год за размещение логотипа на футболках, но тогда в клубе решили подождать.

Теперь ожидается, что сделка может обойтись в 60 млн фунтов в год, а переговоры ведутся уже с 7-10 крупными мировыми брендами.

«Если бы «Челси » согласился на сделку в прошлом году, то потерял бы до 100 миллионов фунтов. Теперь же, с выходом в ЛЧ и победой на КЧМ , переговорная позиция у клуба куда сильнее», – сообщил источник.