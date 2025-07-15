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World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России публиковать результаты спортсменов на чемпионате мира

Федерация водных видов спорта России не сможет публиковать результаты ЧМ-2025.

Об этом заявили в World Aquatics

Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Сингапуре 11 июля. Там выступят около ста российских и белорусских атлетов, допущенных в нейтральном статусе. 

«Федерация водных видов спорта России не может публиковать результаты этих спортсменов на своем веб-сайте, поскольку это противоречило бы статье 8.2 правил, в которых говорится: нейтральным спортсменам, их вспомогательному персоналу и их национальной федерации не разрешается размещать какие-либо публикации или иные сообщения в средствах массовой информации, связывающие их участие в качестве нейтральных спортсменов с какой-либо страной, находящейся в состоянии конфликта, и/или с их национальной федерацией», – сообщили в международной федерации.

Аналогичное правило распространялось на чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, где также участвовали российские и белорусские спортсмены. 

Что можно, а что нельзя нашим на водном ЧМ? Без флага в соцсетях, но с интервью (есть стоп-темы)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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