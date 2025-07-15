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Старейший марафонец мира Фауджа Сингх погиб в ДТП в возрасте 114 лет

Старейший марафонец мира Фауджа Сингх из Индии погиб в возрасте 114 лет в результате ДТП.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ. Сингха сбила машина, когда он переходил дорогу недалеко от своей деревни в штате Пенджаб. Водитель скрылся с места происшествия.

В 2011-м индиец участвовал в соревнованиях Toronto Waterfront и стал старейшим человеком (на тот момент ему было 100 лет), преодолевшим полную дистанцию марафона. На это ему потребовалось 8 часов 11 минут 6 секунд.

В Книге рекордов Гиннесса его результат официально не зарегистрирован из-за отсутствия свидетельства о рождении. Считается, что Сингх родился в 1911 году в Пенджабе, где соответствующие записи тогда не велись. 

В молодости Сингх был бегуном-любителем. Он участвовал в различных марафонах и забегах вплоть до 2013-го и получил прозвище Торнадо в тюрбане.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Reuters
Бег
происшествия
Фауджа Сингх
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