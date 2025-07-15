Семак оказал помощь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии на улице. Тренер «Зенита» помог очевидцам привести его в сознание и дожидался скорой помощи

Сергей Семак помог человеку, которому стало плохо на улице.

Как пишет телеграм-канал «#вЗените», 8 июля один из жителей Санкт-Петербурга увидел, что прохожему на тротуаре внезапно стало плохо – оказалось, что у него приступ эпилепсии.

Очевидец остановил машину и вместе с еще одним человеком начал оказывать мужчине помощь. В этот момент к ним присоединился главный тренер «Зенита ».

Втроем они привели человека в сознание. После этого очевидцы уехали, а Семак остался с пострадавшим, чтобы дождаться скорой помощи.