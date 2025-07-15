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Гендиректор «Спартака» против сокращения госфинансирования: «В наше непростое время российскому футболу нужна поддержка. Это самый популярный вид спорта в стране»

Гендиректор «Спартака» против возможного сокращения госфинансирования в футболе РФ.

«Я в таких обсуждениях на данный момент не участвовал. Поэтому сложно это комментировать. Это пока еще слухи. 

Даже если будут какие-то ограничения, наверное, они будут постепенными. Не могут за один день просто отменить полностью возможность участвовать в финансировании клубов. 

Мое мнение: в наше непростое время российскому футболу, естественно, нужны финансы, нужна поддержка финансовая. Это самый популярный вид спорта в стране. Но будем играть по тем правилам, которые нам будут определять», — сказал Олег Малышев.

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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