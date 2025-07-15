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  • Модрич перешел в «Милан», проблемы Ямаля из-за приглашения карликов, вирус у Захаряна, Андреева в топ-5 рейтинга WTA, Пиняев – лучший молодой игрок Восточной Европы и другие новости
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Модрич перешел в «Милан», проблемы Ямаля из-за приглашения карликов, вирус у Захаряна, Андреева в топ-5 рейтинга WTA, Пиняев – лучший молодой игрок Восточной Европы и другие новости

1. Модрич перешел в «Милан» и подписал контракт по схеме «1+1». Лука 13 лет играл за «Реал».

2. История с карликами на дне рождения Ламина Ямаля получила продолжение. В правительстве Испании попросили расследовать наем людей с карликовостью из-за потенциального нарушения закона об инвалидности, а ответственный по делам инвалидов в Испании заявил, что «закон применим ко всем». При этом один из артистов заявил, что к ним отнеслись с уважением, и не понимает, почему они не могут развлекать людей.

Кроме карликов на вечеринку пригласили отобранных по физическим параметрам девушек, заявила модель Клаудиа Кальво.

3. Арсен Захарян из-за вируса пропустил тренировку «Сосьедада». Хавбек начал индивидуальное восстановление.

4. Пиняев – лучший молодой игрок Восточной Европы по версии CIES, Кисляк – 3-й, Педро из «Зенита» – 7-й.

5. Рейтинг WTA. Мирра Андреева впервые стала №5, Анисимова – №7, Павлюченкова вернулась в топ-30, Крейчикова потеряла 62 строчки.

6. Тренер «Локомотива» Заур Хапов передал мошенникам 11,7 млн рублей. Он несколько раз встречался с курьерами и отдал накопления, утверждает Sport Baza.

7. «Реал» объявил о возвращении Каррераса из «Бенфики» за 50 млн евро. Контракт – до 2031 года.

8. Виктор Вембаньяма справился с последствиями тромба: форварду «Сан-Антонио» разрешили вернуться на баскетбольную площадку.

9. «Спартак» продлил контракт с Кристофером Мартинсом до 2028 года. Хавбек провел 107 матчей за клуб, забил 18 голов и сделал 16 передач.

10. Жерар Галлан подпишет контракт с «Куньлунем». Сделку с экс-тренером клубов НХЛ скоро оформят официально.

11. Букмекеров могут обязать добавлять в рекламу предупреждение об опасности азартных игр. Законопроект рассмотрели в Правительстве.

12. World Aquatics опубликовала российские флаги в стартовых протоколах эстафет на ЧМ по водным видам спорта.

13. Бывшая жена Сафонова требует 4 млн рублей судебных издержек. Адвокат игрока заявил: «Снова пиарится за счет Матвея. Сомневаемся, что большая часть затрат имела место в реальности».

14. «Зенит» назвал матч с «Ростовом» «стартом юбилейного сезона». На «Газпром Арене» выступит Дима Билан.

Цитаты дня.

Хайкин о гражданстве Норвегии: «Хочу, чтобы здесь выросли мои дети. Страна заботится о гражданах, приятно видеть социал-демократию»

Глебов о ЦСКА при Челестини: «Нам запретили есть мясо. Многие правила ужесточились. Все это принесет пользу, надеюсь»

Депутат Журова: «Санкции нам не мешают. Российский футбол не в застое, развивается – чемпион поменялся, конкуренция обострилась»

Александр Овечкин: «Месси – бог футбола. То, что он делает на поле – просто невероятно. Я фанат «Барсы» с детства, еще когда играли Хави, Ривалдо, де Бур»

Тутберидзе о детстве: «Заходишь на каток, и все говорят не «Этери пришла», а «грузинка пришла». К детям-нацменам относились иначе, я это чувствовала»

Трамп о США: «Лидеры говорили: «Ваша страна погибала, но теперь она самая классная в мире». Была некомпетентная администрация, но сейчас страна классная, и с футболом будет так же»

Александр Тихонов о штрафах Дзюбы на 400 тысяч рублей: «Позор России, аморальный тип. У людей зарплаты 10-12 тысяч, пенсии – 7-8. Дети в бараках учатся, а туалет на улице, и нет горячей воды»

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?6067 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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