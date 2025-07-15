«Мне вид мяса противен. Я всю жизнь играл и его не ел, и все хорошо. Белок можно и из других продуктов получать – я люблю салаты, пасту, молочку». Мостовой о питании
Александру Мостовому нравится запрет мяса в ЦСКА.
Ранее Кирилл Глебов рассказал, что после прихода Фабио Челестини футболистам армейцев запретили есть мясо.
«Мне нравится запрет Челестини на употребление мяса, потому что я лично его не ем с детства. Я не сторонник запретов, все нужно есть в норму. Знаю людей, которые без мяса жить не могут, поэтому не советчик здесь. Я всю жизнь играл и мясо не ел, и все хорошо. В моей карьере нигде и ничего не запрещали.
Мне вид мяса противен. Многие думают, что если есть мясо, то будешь сильнее. Причем здесь это? Белок можно и из других продуктов получать. Я люблю есть салаты, пасту, молочку и так далее. Все ем в меру, кроме мяса», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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