«Мне вид мяса противен. Я всю жизнь играл и его не ел, и все хорошо. Белок можно и из других продуктов получать – я люблю салаты, пасту, молочку». Мостовой о питании

Александру Мостовому нравится запрет мяса в ЦСКА.

Ранее Кирилл Глебов рассказал , что после прихода Фабио Челестини футболистам армейцев запретили есть мясо.

«Мне нравится запрет Челестини на употребление мяса, потому что я лично его не ем с детства. Я не сторонник запретов, все нужно есть в норму. Знаю людей, которые без мяса жить не могут, поэтому не советчик здесь. Я всю жизнь играл и мясо не ел, и все хорошо. В моей карьере нигде и ничего не запрещали.

Мне вид мяса противен. Многие думают, что если есть мясо, то будешь сильнее. Причем здесь это? Белок можно и из других продуктов получать. Я люблю есть салаты, пасту, молочку и так далее. Все ем в меру, кроме мяса», – сказал бывший полузащитник сборной России.