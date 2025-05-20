«Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина, перемены в «Ростове», Сафонов и Миранчуки – в составе сборной, отказ ФИФА обсуждать допуск России, ЦСКА ушел с 0:2 против «Локо», Клопп в «Роме» и другие новости

1. «Локомотив» повел 3-1 финальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» – до титула одна победа. Железнодорожники закрыли Максима Шабанова – и добыли седьмую подряд победу в Челябинске. Гол-фантом забил Илья Николаев – даже судьи не сразу заметили . После финальной сирены команды едва не зарубились на льду , но обошлось.

2. «Ростов» сильно изменится за лето: пишут, что уходят президент, тренеры и многие футболисты . Спортивный директор Алексей Рыскин уже объявил, покинет свой пост . Николай Комличенко близок к трансферу в «Краснодар» – за своего воспитанника «быки» заплатят почти три миллиона евро .

3. Сафонов, Максименко, Умяров, Кисляк и братья Миранчуки – в расширенном составе сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью. Головина и Захаряна беспокоить не стали , чтобы не подвергать риску рецидивов.

4. Впрочем, говорить о возвращении на турниры пока рано: Украина, Англия, Польша, Дания, страны Балтии и Япония категорически против допуска России . В ФИФА отказались от обсуждения данного вопроса за закрытыми дверями из-за разговора Инфантино с Зеленским. Обсудить его могут в сентябре, но это не точно .

5. ЦСКА горел 0:2 к перерыву матча с «Локомотивом», но ушел от поражения во втором тайме . Армейцы продлили солидную серию без поражений и сохранили третью строчку за тур до конца, а вот железнодорожники уже точно останутся шестыми (но при этом внезапно выиграли «чемпионат Москвы» ). В последнем туре будет битва не только за бронзу , но и за спасение от стыков .

6. Мадридская As подсчитала, что «Реал» без ВАР выиграл бы Ла Лигу с отрывом от «Барселоны» в 8 очков.

7. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 22 сентября в Париже .

8. Гари Линекер покинул BBC на фоне обвинений в антисемитизме и признал ошибку .

9. На ЧМ по хоккею Канада уступила Финляндии , Венгрия проиграла Норвегии.

10. Расслабленный «Ливерпуль» уступил «Брайтону» , хотя дважды вел в счете. У чемпиона Англии два поражения и ничья после завоевания титула, а Мо Салах забил лишь один гол в 10 последних матчах.

11. Игорь Осинькин хочет остаться в «Крыльях Советов» и готов получать меньше нынешних 7,4 млн рублей в месяц.

12. Фанаты «Спартака» поддержали Станковича : «Для побед нужна стабильность, смешной и грустный мем о ежегодном цикле должен кануть в Лету».

13. В полуфинале Единой лиги ВТБ 28 очков Миллера помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Зенит» .

14. Российско-израильский пилот «Премы» Роберт Шварцман выиграл поул в дебютной квалификации к гонке «500 миль Индианаполиса».

15. Итальянец Массимо Стано побил мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км.

16. Ночная молния: Юрген Клопп согласился возглавить «Рому» .

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