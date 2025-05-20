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  • «Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина, перемены в «Ростове», Сафонов и Миранчуки – в составе сборной, отказ ФИФА обсуждать допуск России, ЦСКА ушел с 0:2 против «Локо», Клопп в «Роме» и другие новости
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«Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина, перемены в «Ростове», Сафонов и Миранчуки – в составе сборной, отказ ФИФА обсуждать допуск России, ЦСКА ушел с 0:2 против «Локо», Клопп в «Роме» и другие новости

1. «Локомотив» повел 3-1 финальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» – до титула одна победа. Железнодорожники закрыли Максима Шабанова – и добыли седьмую подряд победу в Челябинске. Гол-фантом забил Илья Николаев – даже судьи не сразу заметили. После финальной сирены команды едва не зарубились на льду, но обошлось.

2. «Ростов» сильно изменится за лето: пишут, что уходят президент, тренеры и многие футболисты. Спортивный директор Алексей Рыскин уже объявил, покинет свой пост. Николай Комличенко близок к трансферу в «Краснодар» – за своего воспитанника «быки» заплатят почти три миллиона евро.

3. Сафонов, Максименко, Умяров, Кисляк и братья Миранчуки – в расширенном составе сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью. Головина и Захаряна беспокоить не стали, чтобы не подвергать риску рецидивов.

4. Впрочем, говорить о возвращении на турниры пока рано: Украина, Англия, Польша, Дания, страны Балтии и Япония категорически против допуска России. В ФИФА отказались от обсуждения данного вопроса за закрытыми дверями из-за разговора Инфантино с Зеленским. Обсудить его могут в сентябре, но это не точно.

5. ЦСКА горел 0:2 к перерыву матча с «Локомотивом», но ушел от поражения во втором тайме. Армейцы продлили солидную серию без поражений и сохранили третью строчку за тур до конца, а вот железнодорожники уже точно останутся шестыми (но при этом внезапно выиграли «чемпионат Москвы»). В последнем туре будет битва не только за бронзу, но и за спасение от стыков.

6. Мадридская As подсчитала, что «Реал» без ВАР выиграл бы Ла Лигу с отрывом от «Барселоны» в 8 очков.

7. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 22 сентября в Париже.

8. Гари Линекер покинул BBC на фоне обвинений в антисемитизме и признал ошибку.

9. На ЧМ по хоккею Канада уступила Финляндии, Венгрия проиграла Норвегии.

10. Расслабленный «Ливерпуль» уступил «Брайтону», хотя дважды вел в счете. У чемпиона Англии два поражения и ничья после завоевания титула, а Мо Салах забил лишь один гол в 10 последних матчах.

11. Игорь Осинькин хочет остаться в «Крыльях Советов» и готов получать меньше нынешних 7,4 млн рублей в месяц.

12. Фанаты «Спартака» поддержали Станковича: «Для побед нужна стабильность, смешной и грустный мем о ежегодном цикле должен кануть в Лету».

13. В полуфинале Единой лиги ВТБ 28 очков Миллера помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Зенит».

14. Российско-израильский пилот «Премы» Роберт Шварцман выиграл поул в дебютной квалификации к гонке «500 миль Индианаполиса».

15. Итальянец Массимо Стано побил мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км.

16. Ночная молния: Юрген Клопп согласился возглавить «Рому».

Цитаты дня

Тикнизян попросит отпустить его из «Локомотива» летом: «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен»

Тикнизян о желании уйти из «Локо»: «Обидно, когда ты был готов лечь костьми за человека, а оказался изгоем. Какая «Верона», какая «Севилья»? Футболист без практики – мертвый футболист»

Аршавин о тренерстве: «Я, как Мостовой, буду только рассказывать, что могу и хочу работать»

Дидье Дрогба: «Москва очень красивая – в каждом углу монумент или памятник, культурно-исторический город. Жизнь везде дорогая, поверьте»

Бабаев о возвращении России в еврокубки: «Есть надежда, что в ближайшие год-два это случится. Выиграть ЛЕ или ЛК вполне реалистично»

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Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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