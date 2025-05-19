«Краснодар» близок к подписанию Комличенко («СЭ»)

«Краснодар» может приобрести Николая Комличенко.

По информации «Спорт-Экспресса », клуб имеет предметный интерес к переходу игрока «Ростова» в летнее трансферное окно и близок к заключению контракта.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал , что «Краснодар » интересуется возможностью приобретения Комличенко , а также его партнера по клубу Максима Осипенко.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.