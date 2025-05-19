«Краснодар» близок к подписанию Комличенко («СЭ»)
«Краснодар» может приобрести Николая Комличенко.
По информации «Спорт-Экспресса», клуб имеет предметный интерес к переходу игрока «Ростова» в летнее трансферное окно и близок к заключению контракта.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Краснодар» интересуется возможностью приобретения Комличенко, а также его партнера по клубу Максима Осипенко.
В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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