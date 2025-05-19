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Итальянец Массимо Стано побил мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км

Олимпийский чемпион Токио-2020 итальянец Массимо Стано побил мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км.

33-летний Стано преодолел дистанцию за 2 часа 20 минут 43 секунды на командном чемпионате Европы в чешском городе Подебрады, который проходил 18 мая.

Официальный рекорд принадлежал японцу Масаторе Кавано (2.21,47) и был установлен в октябре прошлого года. Это достижение в марте 2025-го превзошел канадец Эван Данфи (2.21,40), однако его результат, как и в случае Стано, еще должен быть ратифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

Также стоит отметить, что россиянин Владимир Канайкин в 2006 году в Адлере показал лучшее время в мире (2.21,31), но World Athletics официально не зарегистрировала его в качестве рекорда из-за несоблюдения необходимых условий соревнований. Несмотря на это, результат Канайкина тоже отображался в числе лучших на сайте международной федерации.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Массимо Стано
рекорды
logoсборная Италии по легкой атлетике
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Эван Данфи
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