Вопрос о допуске России обсудят на собрании секретарей национальных ассоциаций УЕФА в сентябре. Решение могут снова отложить – до конгресса ФИФА в апреле (Sport24)

Стало известно, когда в УЕФА обсудят вопрос о возвращении России.

Ранее стало известно , что в ФИФА отказались от обсуждения вопроса о допуске российских команд за закрытыми дверями из-за разговора Джанни Инфантино с Владимиром Зеленским.

По информации Sport24, Инфантино перенес обсуждение этой темы на собрание генеральных секретарей национальных ассоциаций УЕФА, которое пройдет в сентябре в Албании. На мероприятии будут присутствовать все 55 ассоциаций УЕФА и президент Александр Чеферин. Ожидается участие и делегации РФС.

«Это, возможно, будет ключевое голосование. Именно УЕФА даст политический сигнал, готов ли европейский футбол к возвращению России. И уже от этого будет отталкиваться ФИФА», – сообщили источники.

При этом не исключено, что решение вновь отложат – до следующего Конгресса ФИФА, который пройдет в Ванкувере 30 апреля 2026 года.

«Все будет зависеть от сентябрьского голосования в Тиране. А также от дипломатического фона – если Россия и Украина реально продвинутся к мирному соглашению, двери в футбол откроются быстрее», – добавил источник.