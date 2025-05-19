Гари Линекер: «Я бы никогда сознательно не сделал репост чего-либо антисемитского, но признаю ошибку. Уход с BBC кажется ответственным поступком»

Гари Линекер высказался об уходе с BBC.

Ранее бывший нападающий сборной Англии и ведущий передачи Match of the Day на BBC поделился публикацией аккаунта Palestine Lobby – видеороликом с выступлением канадско-палестинского юриста Дианы Будду с критикой действий Израиля в секторе Газа. К видео было добавлено изображение крысы – этот образ часто использовался в нацистской Германии для изображения евреев. Впоследствии он удалил публикацию.

Сегодня вещательная корпорация объявила об уходе Линекера .

«Футбол был в центре моей жизни, сколько я себя помню, – как на поле, так и в студии. Я глубоко переживаю за игру и за работу на BBC , которую я проделывал на протяжении многих лет.

Как я уже сказал, я бы никогда сознательно не сделал репост чего-либо антисемитского – это противоречит всему, за что я выступаю. Тем не менее я признаю ошибку и огорчение, которое я причинил людям, и повторяю, что мне очень жаль. Уход сейчас кажется мне ответственным поступком», – сказал Линекер.