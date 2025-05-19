16

ЧМ-2025. Канада против Финляндии, Чехия сыграет с Германией, Венгрия – с Норвегией

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею 2025.

Канада против Финляндии, Чехия сыграет с Германией, Венгрия – с Норвегией, Франция – со Словенией. 

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Германии по хоккею
logoСборная Франции по хоккею
logoСборная Словении по хоккею
logoСборная Норвегии по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Венгрии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная Чехии по хоккею
результаты матчей
logoЧМ по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Есмантович о допинге у Каменева и Седова: «Мы в одной лодке с ребятами. Невозможная ситуация. На спортивном языке мельдоний – какое‑то недоразумение. Стараемся разобраться»
318 минут назад
Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Локомотив» в 4-м матче финала при 1-2 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
7124 минуты назад
Защитник «Салавата» Василевский: «Хочу сказать многое про судейство, но нет лишних 300 тысяч. Если бы засчитали гол Хмелевски, все могло пойти по-другому»
849 минут назад
Дэйли заявил, что Кубок Стэнли не смогут привезти в Россию: «Ничего не поменялось в отношении этого вопроса»
5сегодня, 11:30
Капризов о серии «России 25» и Беларуси: «Только новости читал, как сыграли. Не смотрел, не успевал, времени не было особо»
6сегодня, 11:20
Кол о влиянии Ротенберга на «СКА-1946»: «Не думаю, что корректно говорить, что происходит в раздевалке, кто что говорит. Нас поддерживает вся система СКА»
7сегодня, 10:45
Есмантович о тренере для ЦСКА: «Хочется остудить пыл – кого только не видел на должность. Не ведем переговоры ни с одним из кандидатов»
11сегодня, 10:15
Кожевников о «Тракторе»: «Гру оказался не готов к финалу – ходов от него не видно. Но эпизоды со Светлаковым и Робинсоном – ляпы. Почему не говорите, что у нас придумали безумные правила?»
21сегодня, 09:47
Козлов о составе «Салавата»: «Если предлагают лучшие условия, то надо успеть заработать. Хоккейный век не такой длинный»
4сегодня, 09:36
Маршанд вышел на 4-е место по очкам Кубке Стэнли среди действующих игроков, опередив Овечкина. У форварда «Флориды» 150 очков, лидирует Кросби – 201 балл
9сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
Якубов стал спортивным директором «Динамо». Функционер ранее работал в «Ладе» на аналогичной должности
139 минут назад
Воспитанник «Динамо» и обладатель Кубка Харламова Олег Гофман погиб в результате несчастного случая
1сегодня, 11:10
Гоголев продлил контракт с «Сибирью» на год. Форвард набрал 12 очков в 49 матчах регулярки КХЛ, 2 балла в 5 играх плей-офф
1сегодня, 10:55
Шулак подписал 2-летний контракт с «Адмиралом» с зарплатой 50 млн рублей в год. Защитник набрал 35 очков в 67 матчах регулярки КХЛ
1сегодня, 10:30
Тренер «Амура» Гальченюк: «Хочу запустить отдельную молодежную тройку – пусть ребята дерзят. Рассчитываю, что у нас получится»
1сегодня, 09:57
Форвард «Флориды» Лунделль: «Бобровский – стена. Мы не сомневаемся в нем. Он сделал несколько важных сэйвов в первом периоде 7-го матча с «Торонто»
1сегодня, 09:10
«Амур» не планирует подписывать новых легионеров, сообщил генменеджер: «Задача – сформировать ударные тройки вокруг центров, которые уже на контрактах»
4сегодня, 08:45
«Амур» и Дубакин подписали двусторонний контракт на год. Форвард набрал 4 очка в 27 матчах после перехода из «Сибири»
сегодня, 08:15
Таварес хочет остаться в «Торонто»: «Семь лет назад я принял важное решение. Для меня это имело огромное значение. Потрясающий опыт»
13сегодня, 07:55
Маршанд похвалил «Торонто» после 6:1 в 7-й игре: «Крутая и очень сложная серия. Я не шучу, в этом году они были другой командой. Фанаты задавили их»
5сегодня, 07:15