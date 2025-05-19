ЧМ-2025. Канада против Финляндии, Чехия сыграет с Германией, Венгрия – с Норвегией
В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею 2025.
Канада против Финляндии, Чехия сыграет с Германией, Венгрия – с Норвегией, Франция – со Словенией.
Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.
Чемпионат мира-2025
Группа А
Группа В
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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