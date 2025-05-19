Осинькин готов получать меньше нынешних 7,4 млн рублей в месяц, чтобы остаться в «Крыльях». На место тренера претендуют Личка, Адиев и Булатов (Иван Карпов)
Игорь Осинькин хочет остаться в «Крыльях Советов».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, нынешний главный тренер команды готов согласиться на меньшую зарплату, чтобы иметь возможность продолжить работу. Сейчас он получает 7,4 млн рублей в месяц.
На его место претендуют Марцел Личка (экс-«Динамо»), Магомед Адиев («Химки»), Сергей Булатов (помощник Осинькина) и ряд других специалистов. Утверждается, что явного преимущества пока нет ни у одного из них.
Пименов об истекающем контракте Осинькина с «Крыльями»: «Он попросил разговаривать о своем будущем после сезона»
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура22941 голос
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости