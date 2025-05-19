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  • Осинькин готов получать меньше нынешних 7,4 млн рублей в месяц, чтобы остаться в «Крыльях». На место тренера претендуют Личка, Адиев и Булатов (Иван Карпов)
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Осинькин готов получать меньше нынешних 7,4 млн рублей в месяц, чтобы остаться в «Крыльях». На место тренера претендуют Личка, Адиев и Булатов (Иван Карпов)

Игорь Осинькин хочет остаться в «Крыльях Советов».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, нынешний главный тренер команды готов согласиться на меньшую зарплату, чтобы иметь возможность продолжить работу. Сейчас он получает 7,4 млн рублей в месяц.

На его место претендуют Марцел Личка (экс-«Динамо»), Магомед Адиев («Химки»), Сергей Булатов (помощник Осинькина) и ряд других специалистов. Утверждается, что явного преимущества пока нет ни у одного из них.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoКрылья Советов
Иван Карпов
деньги
logoИгорь Осинькин
logoпремьер-лига Россия
Сергей Булатов
logoМарцел Личка
logoМагомед Адиев
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