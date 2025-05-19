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Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» принимает «Зенит» в 6-й игре серии

Сегодня, 19 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Зенит» попытается закрыть серию в выездном матче с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

«Зенит» ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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