Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» принимает «Зенит» в 6-й игре серии
Сегодня, 19 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.
«Зенит» попытается закрыть серию в выездном матче с «Локомотивом-Кубань».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до 4 побед)
«Зенит» ведет в серии – 3-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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