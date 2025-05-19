Аршавин о тренерстве: «Я, как Мостовой, буду только рассказывать, что могу и хочу работать»

Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможности поработать тренером.

– Есть вероятность, что вы возглавите топ‑клуб РПЛ в ближайшие годы?

– Нет. Конечно, нет.

– Никогда не будете тренером?

– Не знаю. Я, как Мостовой , буду только рассказывать, что могу и хочу тренировать, – со смехом сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита ».