Аршавин о тренерстве: «Я, как Мостовой, буду только рассказывать, что могу и хочу работать»
Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможности поработать тренером.
– Есть вероятность, что вы возглавите топ‑клуб РПЛ в ближайшие годы?
– Нет. Конечно, нет.
– Никогда не будете тренером?
– Не знаю. Я, как Мостовой, буду только рассказывать, что могу и хочу тренировать, – со смехом сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита».
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Краснодар
Зенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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