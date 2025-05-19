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Сафонов, Максименко, Дивеев, Сильянов, Глушенков, Батраков, Умяров, Кисляк, Комличенко и братья Миранчуки – в расширенном составе сборной на матчи с Нигерией и Беларусью

Объявлен расширенный состав сборной России на матчи в июне.

Тренерский штаб сборной во главе с Валерием Карпиным включил в предварительный состав 41 футболиста.

Вратари: Матвей СафоновПСЖ»), Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко (все – «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (все – ЦСКА),  Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат»).

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов»), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – «Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Данил Глебов, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (все – «Динамо»), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Антон Миранчук, («Сьон»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Николай Комличенко («Ростов»).

На ближайшем сборе национальная команда проведет два товарищеских матча – с Нигерией 6 июня в Москве и с Беларусью 10 июня в Минске.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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