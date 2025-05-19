Дидье Дрогба: «Москва очень красивая – в каждом углу монумент или памятник, культурно-исторический город. Жизнь везде дорогая, поверьте»
Дидье Дрогба высказался об уровне жизни в Москве.
47-летний экс-форвард «Челси» забил гол в гала-матче между сборной европейских легенд и ЦСКА-2005 (1:5), посвященном 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.
«Жизнь везде дорогая, поверьте. Но стоит отметить, что Москва очень красивая. В каждом углу есть монумент или памятник. Это культурно-исторический город. Я уверен, что в России есть еще много исторических городов», – сказал Дрогба.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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