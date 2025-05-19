«Реал» без ВАР выиграл бы Ла Лигу с отрывом от «Барсы» в 8 очков. «Атлетико» остался бы 3-м, набрав на 7 баллов больше (As)

«Реал» мог выиграть Ла Лигу, если бы не было ВАР.

As представил таблицу чемпионата Испании без учета корректировок судейских решений при помощи системы видеоповторов.

Без ВАР «Реал» после 37 туров лидировал бы в таблице с 88 очками – на 7 больше, чем мадридцы набрали в действительности. «Барселона », досрочно ставшая чемпионом Испании, занимала бы 2-е место, отставая от «Реала » на 8 очков.

«Атлетико » остался бы на 3-м месте, но мог набрать 77 очков – сейчас у команды Диего Симеоне 70 баллов.

Сильнее всего вмешательства ВАР повлияли на положение «Мальорки», занимающей 10-е место – без видеоповторов команда могла идти 17-й, набрав на 10 очков меньше.