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«Реал» без ВАР выиграл бы Ла Лигу с отрывом от «Барсы» в 8 очков. «Атлетико» остался бы 3-м, набрав на 7 баллов больше (As)

«Реал» мог выиграть Ла Лигу, если бы не было ВАР.

As представил таблицу чемпионата Испании без учета корректировок судейских решений при помощи системы видеоповторов.

Без ВАР «Реал» после 37 туров лидировал бы в таблице с 88 очками – на 7 больше, чем мадридцы набрали в действительности. «Барселона», досрочно ставшая чемпионом Испании, занимала бы 2-е место, отставая от «Реала» на 8 очков.

«Атлетико» остался бы на 3-м месте, но мог набрать 77 очков – сейчас у команды Диего Симеоне 70 баллов.

Сильнее всего вмешательства ВАР повлияли на положение «Мальорки», занимающей 10-е место – без видеоповторов команда могла идти 17-й, набрав на 10 очков меньше.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура20973 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБарселона
видеоповторы
logoсудьи
logoМальорка
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