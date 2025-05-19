Директор «Ростова» Рыскин объявил об уходе по окончании сезона. Клуб также покинут президент Арутюнянц, тренерский штаб, более 50 человек из офиса и большое число игроков («СЭ»)
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин объявил об уходе в конце сезона.
По информации «Спорт-Экспресса», после Суперфинала Фонбет Кубка России «Ростов» также покинут президент Арташес Арутюнянц, тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.
Сообщается, что одним из руководителей клуба станет человек, приближенный к бизнесмену Андрею Чайке, который является президентом «Чайки» из Песчанокопского, выступающей в Первой лиге. Сам Чайка, как ожидается, будет участвовать в принятии важных решений в жизни клуба.
«Про Андрея Чайку ничего неизвестно. Но про меня правда – я ухожу после окончания сезона. За других не могу сказать.
Устал, хочется паузу взять. Планы позаниматься здоровьем», – сказал Алексей Рыскин.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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