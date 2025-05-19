Директор «Ростова» Рыскин объявил об уходе по окончании сезона. Клуб также покинут президент Арутюнянц, тренерский штаб, более 50 человек из офиса и большое число игроков («СЭ»)

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин объявил об уходе в конце сезона.

По информации «Спорт-Экспресса », после Суперфинала Фонбет Кубка России «Ростов » также покинут президент Арташес Арутюнянц , тренерский штаб команды, более 50 человек из офиса и большое количество игроков.

Сообщается, что одним из руководителей клуба станет человек, приближенный к бизнесмену Андрею Чайке, который является президентом «Чайки» из Песчанокопского, выступающей в Первой лиге. Сам Чайка, как ожидается, будет участвовать в принятии важных решений в жизни клуба.

«Про Андрея Чайку ничего неизвестно. Но про меня правда – я ухожу после окончания сезона. За других не могу сказать.

Устал, хочется паузу взять. Планы позаниматься здоровьем», – сказал Алексей Рыскин.