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Украина, Англия, Польша, Дания, страны Балтии и Япония категорически против возвращения России. Южноамериканские страны поддерживают допуск (Sport24)

Названы страны, которые выступают против допуска российских команд.

Как сообщает Sport24, на последнем Конгрессе ФИФА, который прошел 15 мая в Парагвае, тема возвращения российских сборных и клубов в международные турниры официально не поднималась. Вместо этого обсуждался вопрос о возможном отстранении израильских команд, однако, по словам одного из делегатов, он «не получил развития и быстро был снят с обсуждения».

Однако в кулуарах ФИФА сохраняется активная дискуссия, особенно продвигаемая южноамериканскими странами, которые поддерживают инициативу о возвращении России в международный футбол. 

По-прежнему категорически против выступают Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, страны Балтии, а также Япония.

«Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца», – сообщил один из источников. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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