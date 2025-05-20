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У Салаха 1 гол в 10 последних матчах за «Ливерпуль». Мохамед остается лучшим бомбардиром АПЛ с 28 мячами

Мохамед Салах забил только в одном из десяти последних матчей за «Ливерпуль».

Вингер не смог отметиться результативными действиями в игре с «Брайтоном» (2:3) в 37-м туре АПЛ.

Начиная с 11 марта египтянин забил лишь один гол за «красных» во всех турнирах – в ворота «Тоттенхэма». Также у него один голевой пас за это время – в игре с «Вест Хэмом».

При этом Салах остается лучшим бомбардиром АПЛ с 28 голами. Александер Исак из «Ньюкасла» отличился 23 раза.

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Опубликовал: Александр Суряев
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoБрайтон
logoМохамед Салах
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