У Салаха 1 гол в 10 последних матчах за «Ливерпуль». Мохамед остается лучшим бомбардиром АПЛ с 28 мячами
Мохамед Салах забил только в одном из десяти последних матчей за «Ливерпуль».
Вингер не смог отметиться результативными действиями в игре с «Брайтоном» (2:3) в 37-м туре АПЛ.
Начиная с 11 марта египтянин забил лишь один гол за «красных» во всех турнирах – в ворота «Тоттенхэма». Также у него один голевой пас за это время – в игре с «Вест Хэмом».
При этом Салах остается лучшим бомбардиром АПЛ с 28 голами. Александер Исак из «Ньюкасла» отличился 23 раза.
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Опубликовал: Александр Суряев
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