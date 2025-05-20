У Салаха 1 гол в 10 последних матчах за «Ливерпуль». Мохамед остается лучшим бомбардиром АПЛ с 28 мячами

Мохамед Салах забил только в одном из десяти последних матчей за «Ливерпуль».

Вингер не смог отметиться результативными действиями в игре с «Брайтоном » (2:3) в 37-м туре АПЛ .

Начиная с 11 марта египтянин забил лишь один гол за «красных» во всех турнирах – в ворота «Тоттенхэма». Также у него один голевой пас за это время – в игре с «Вест Хэмом».

При этом Салах остается лучшим бомбардиром АПЛ с 28 голами. Александер Исак из «Ньюкасла» отличился 23 раза.