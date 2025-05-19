Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 22 сентября в Париже
«Золотой мяч» в этом году будет вручен 22 сентября.
Официальный аккаунт премии объявил дату проведения 69-й церемонии вручения «Золотого мяча».
Мероприятие пройдет в театре «Шатле» в Париже.
Приз будет вручен лучшему футболисту мира по итогам сезона-2024/25 по версии журнала France Football.
На прошлой церемонии награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Донарумма – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 8-й, Винисиус – 15-й
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Ballon d’Or
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