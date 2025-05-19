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  • Тикнизян о желании уйти из «Локо»: «Обидно, когда ты был готов лечь костьми за человека, а оказался изгоем. Какая «Верона», какая «Севилья»? Футболист без практики – мертвый футболист»
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Тикнизян о желании уйти из «Локо»: «Обидно, когда ты был готов лечь костьми за человека, а оказался изгоем. Какая «Верона», какая «Севилья»? Футболист без практики – мертвый футболист»

Наир Тикнизян объяснил, почему хочет уйти из «Локомотива».

Сегодня защитник сообщил, что попросит отпустить его из клуба летом.

«Обидно, когда ты был готов лечь костьми за человека, а в итоге оказался изгоем, никому не нужен.

Такова жизнь, такова ситуация, я все принимаю. Вы, наверное, хотите спросить по поводу Европы? Мне смешно это читать. Особенно когда не играешь.

Какая «Верона», какая «Севилья»? Я себя чувствую говном. Можно работать до усрачки в тренажерном зале, индивидуально на поле, но без практики футболист – это мертвый футболист.

У меня нет никаких обид, просто надо идти дальше», – сказал Тикнизян.

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ЗенитЗенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
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