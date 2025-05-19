💩 Тикнизян попросит отпустить его из «Локомотива» летом: «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен»

Наир Тикнизян попросит отпустить его из «Локомотива».

Об этом защитник железнодорожников рассказал после матча с ЦСКА в 29-м туре Мир РПЛ (2:2).

«Я себя чувствую последним говном и хочу перемен летом.

Я очень уважаю «Локомотив », я благодарен за все, что он для меня сделал, я благодарен главному тренеру, но на сегодняшний день я даже не игрок ротации. И надо это принимать с достоинством. После сезона будет диалог с руководством, буду просить, чтобы меня отпустили.

К сожалению, за эти 4 года я не смог ничего выиграть, клуб дал мне больше, чем я сам приобрел», – сказал Тикнизян .

После этого футболист прогнал из кадра пресс-атташе «Локомотива» Артема Загуменнова.

«Сюда не лезь, я осознанно все это делаю. Сделай вид, что тебя не было», – сказал Наир.