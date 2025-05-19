💩 Тикнизян попросит отпустить его из «Локомотива» летом: «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен»
Наир Тикнизян попросит отпустить его из «Локомотива».
Об этом защитник железнодорожников рассказал после матча с ЦСКА в 29-м туре Мир РПЛ (2:2).
«Я себя чувствую последним говном и хочу перемен летом.
Я очень уважаю «Локомотив», я благодарен за все, что он для меня сделал, я благодарен главному тренеру, но на сегодняшний день я даже не игрок ротации. И надо это принимать с достоинством. После сезона будет диалог с руководством, буду просить, чтобы меня отпустили.
К сожалению, за эти 4 года я не смог ничего выиграть, клуб дал мне больше, чем я сам приобрел», – сказал Тикнизян.
После этого футболист прогнал из кадра пресс-атташе «Локомотива» Артема Загуменнова.
«Сюда не лезь, я осознанно все это делаю. Сделай вид, что тебя не было», – сказал Наир.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура25094 голоса
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости