Фанаты «Спартака» поддержали Станковича: «Для побед нужна стабильность, смешной и грустный мем о ежегодном цикле должен кануть в Лету»

Фанты «Спартака» поддержали Деяна Станковича на фоне неудачных результатов.

Ранее «Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Ростову» в финале Пути регионов. В Мир РПЛ красно-белые занимают 5-е место за тур до окончания сезона.

«В связи с последними неудачами основы «Спартака » мы хотим выразить поддержку Деяну Станковичу и всему тренерскому штабу. За погруженность, эмоциональность, искренность и за те эмоции, которые мы смогли разделить с вами на протяжении этого сезона.

За последние более чем двадцать лет в команде сменилось бесчисленное количество игроков и тренеров. Даже, казалось бы, вечный владелец «Спартака» (Леонид Федун – Спортс’‘) с которым небезосновательно связывают затяжную череду неудач, покинул клуб. Дело не в штабе Станковича – проблема кроется гораздо глубже.

Смешной и одновременно грустный мем о ежегодном цикле болельщика «Спартака» должен кануть в Лету. Для побед нужна стабильность, а не поспешные решения», – говорится в сообщении в телеграм-канале Crazy North.

Фото: t.me/crazynorth