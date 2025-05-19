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Фанаты «Спартака» поддержали Станковича: «Для побед нужна стабильность, смешной и грустный мем о ежегодном цикле должен кануть в Лету»

Фанты «Спартака» поддержали Деяна Станковича на фоне неудачных результатов.

Ранее «Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Ростову» в финале Пути регионов. В Мир РПЛ красно-белые занимают 5-е место за тур до окончания сезона.

«В связи с последними неудачами основы «Спартака» мы хотим выразить поддержку Деяну Станковичу и всему тренерскому штабу. За погруженность, эмоциональность, искренность и за те эмоции, которые мы смогли разделить с вами на протяжении этого сезона. 

За последние более чем двадцать лет в команде сменилось бесчисленное количество игроков и тренеров. Даже, казалось бы, вечный владелец «Спартака» (Леонид Федун – Спортс’‘) с которым небезосновательно связывают затяжную череду неудач, покинул клуб. Дело не в штабе Станковича – проблема кроется гораздо глубже. 

Смешной и одновременно грустный мем о ежегодном цикле болельщика «Спартака» должен кануть в Лету. Для побед нужна стабильность, а не поспешные решения», – говорится в сообщении в телеграм-канале Crazy North.

Фото: t.me/crazynorth

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Crazy North
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