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Индикар. Шварцман выиграл поул в дебютной квалификации к гонке «500 миль Индианаполиса»

Шварцман – на поуле в гонке «500 миль Индианаполиса».

Российско-израильский пилот «Премы» Роберт Шварцман выиграл поул в квалификации к гонке «500 миль Индианаполиса» в рамках чемпионата «Индикар».

В финале квалификации Шварцман, для которого это выступление в «500 милях Индианаполиса» является дебютным, сумел сотворить сенсацию, в финале квалификации, в которой принимали участие гонщики с шестью лучшими результатами, сумел опередив ведущих гонщиков серии – Алекса Палоу, Патрисио О’Уорда, Такумо Сато, Феликса Розенквиста и Скотта Диксона.

До Швацмана выиграть квалификацию к «Инди-500» в статусе новичка серии последний раз удавалось Тео Фаби в 1983 году.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Индикара»
Према
Скотт Диксон
logoИндикар
Феликс Розенквист
logoТакума Сато
Алекс Палоу
Патрисио О'Уорд
logoРоберт Шварцман
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