«Локомотив» финиширует 6-м в Мир РПЛ. Команда четыре сезона не попадает в топ-3
«Локомотив» завершит чемпионат России на шестом месте.
Команда Михаила Галактионова сегодня сыграла вничью с ЦСКА (2:2) в 29-м туре.
Железнодорожники набрали 50 очков. Они опережают «Рубин» на 8 баллов и отстают от «Спартака» на 4 перед заключительным туром.
«Локомотив» не попадает в топ-3 с 2021 года. В последних четырех сезонах клуб дважды был шестым, один раз – четвертым, один раз – восьмым.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура24568 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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