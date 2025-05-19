«Локомотив» финиширует 6-м в Мир РПЛ. Команда четыре сезона не попадает в топ-3

«Локомотив» завершит чемпионат России на шестом месте.

Команда Михаила Галактионова сегодня сыграла вничью с ЦСКА (2:2) в 29-м туре.

Железнодорожники набрали 50 очков. Они опережают «Рубин» на 8 баллов и отстают от «Спартака» на 4 перед заключительным туром.

«Локомотив » не попадает в топ-3 с 2021 года. В последних четырех сезонах клуб дважды был шестым, один раз – четвертым, один раз – восьмым.