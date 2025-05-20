⚡ Клопп согласился возглавить «Рому» (La Stampa)

Юрген Клопп может продолжить карьеру в Италии.

La Stampa сообщает, что бывший главный тренер «Ливерпуля» дал согласие на работу в «Роме». Это произошло 18 мая в 22:57 по местному времени.

Отмечается, что Клопп был готов возглавить некую команду, в которой планируется смена владельца, но ситуация изменилась.

«Рома» также собирается подписать шестерых футболистов. В основу – центрального защитника из австрийского чемпионата, иностранного правого вингера и центрального нападающего (возможно, Лоренцо Лукку из «Удинезе»).