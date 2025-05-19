ЦСКА идет третьим в РПЛ за тур до конца с 56 очками. У «Динамо» столько же, у «Спартака» – на 2 меньше
Три клуба сохраняют шансы занять третье место в чемпионате России.
После 29-го тура на бронзу претендуют идущий сейчас третьим ЦСКА, «Динамо» (четвертое место) и «Спартак» (пятое место).
У команд Марко Николича и Ролана Гусева по 56 очков, но армейцы выше по дополнительным показателям. У команды Деяна Станковича – 54 балла.
В заключительном туре Мир РПЛ ЦСКА примет «Пари НН», «Динамо» выступит в гостях у «Краснодара», «Спартак» встретится дома с «Химками». Игры пройдут 24 мая, начало – в 16:30 по московскому времени.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура24565 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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